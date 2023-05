कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से कहा, 5 साल तक जीते लोगों के दिल

Karnataka election results : कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की बड़ी जीत के एक दिन बाद राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने रविवार को अपनी पूर्व पार्टी से राज्य में अगले 5 साल तक सच्चा एवं ईमानदारी के साथ तथा भेदभाव न करते हुए लोगों के दिल जीतने का आग्रह किया।

सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि कर्नाटक चुनाव जीतना मुश्किल है। लोगों के दिल जीतना और भी ज्यादा मुश्किल है। अगले पांच साल तक सच्चाई, ईमानदारी के साथ और गैर-भेदभावपूर्ण होकर लोगों के दिल जीतें। उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ भी न होने के कारण भाजपा चुनाव हारी ।

चुनावी परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए सिब्बल ने ट्वीट किया, 'प्रधानमंत्री हारे। कर्नाटक के लोग जीते। 40 प्रतिशत, केरल स्टोरी, विभाजनकारी राजनीति, अहंकार, झूठ को ना। कांग्रेस जीत की हकदार है।'

Karnataka Results : The PM lost The people of Karnataka won No to : 40% Kerala story Divisive politics Arrogance Falsehood Congress deserved to win

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ वापसी करते हुए कांग्रेस ने भाजपा को दक्षिण भारत में उसके एकमात्र गढ़ से सत्ता से बाहर कर दिया है। कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा में 136 सीटें जीतकर राजनीतिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है। भाजपा को 35 सीटों पर जीत मिली तो सपा मात्र 19 सीटों ही जीत सकी।

