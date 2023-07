कल्कि केंकला का बीबीसी हिंदी के लिए पॉडकास्ट

My Indian Life now on BBC Hindi: बीबीसी वर्ल्ड सर्विस का लोकप्रिय पॉडकास्ट 'कल्कि प्रेज़ेंट्स माइ इंडियन लाइफ़' अब हिंदी में भी सुना जा सकेगा। कल्कि प्रेज़ेंट्स माइ इंडियन लाइफ़ के तीन सीज़न काफ़ी कामयाब रहे हैं। जानी-मानी एक्टर कल्कि का कार्यक्रम 21वीं सदी के भारतीय नौजवानों की जिंदगी के अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालता है।