LoC : पाकिस्तान हरकतों से नहीं आ रहा बाज, हथियार, गोला-बारूद की खेप भेजकर बड़ी साजिश को देना चाहता था अंजाम

Modi Go Back: कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के अजमेर पहुंचने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विरोध देखने को मिला। सड़क पर जहां कुछ लोगों ने Modi Go Back लिख दिया, वहीं Modi No Entry और Stop के पोस्टर भी शहर में दिखाई दिए। लोगों ने ट्‍विटर पर तीखी टिप्पणियां भी की हैं।