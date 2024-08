जिस अमिताभ बच्‍चन नाम से भड़कीं थीं जया आज खुद ही ‘जया अमिताभ बच्‍चन’ कहकर लोटपोट हो गईं

राज्यसभा सांसद जया बच्चन अक्‍सर किसी न किसी वजह से भड़कती रहती हैं। कभी मीडिया के सवालों पर तो कभी किसी बात पर। हाल ही में वे राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ पर इसलिए बरस गईं थी क्‍योंकि उन्‍होंने जया का नाम लेते हुए कहा था श्रीमती जया अमिताभ बच्‍चन। इस पर जया ने कहा था कि सर सिर्फ जया कहते तो भी चलता। और कहने लगीं कि महिलाओं का अपना कोई अस्तित्व नहीं है क्या।दरअसल, 29 जुलाई को सदन की कार्यवाही के दौरान जया बच्चन के संबोधन से पहले जब धनगर ने उनका पूरा नाम 'जया अमिताभ बच्चन' लिया तो वो बेहद नाराज हो गई थीं।हालांकि आज शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान उन्होंने खुद से ही अपना नाम जया अमिताभ बच्चन कहा तो पूरा सदन जोर से हंसने लग गया। कार्यवाही के दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने जब बंगाल के सांसद जवाहर सरकार को बोलने के लिए उनका नाम पुकारा तो इतने में तपाक से जया बच्चन ने पूछा कि Sir did you get the lunch break? (क्या आपने लंच कर लिया है?) इस पर धनखड़ ने कहा कि मुझे हल्के-फुल्के मसलों पर गंभीर होने दीजिए और कई हल्के-फुल्के मसलों पर मुझे बहुत ज्यादा गंभीर होने दीजिए।सभापति के बोलने के बाद जब जया बच्चन बोलने उठीं तो खुद से कहा, ‘मैं जया अमिताभ बच्चन…’ उनका इतना कहना था कि सभापति समेत सदन में मौजूद सभी सांसद ठहाके मारकर हंसने लगे। इसके बाद खुद जया भी हंसने लगीं। इस दौरान सदन में भी माहौल कुछ देर के लिए हल्का हो गया।फिर जया बच्चन ने सभापति से पूछा, ‘सर आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला? तभी आप जयराम जी का बार-बार नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको याद किए बगैर या उनका नाम लिए बगैर आपका खाना हजम ही नहीं होता’जवाब में धनखड़ ने कहा, ‘मैं एक बात लाइटर नोट पर कहना चाहता हूं। मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं किया, लेकिन उसके बाद मैने लंच जयराम जी के साथ ही किया’ उनके बयान पर सदन फिर से ठहाका लगाने लगा। सभापति ने कहा कि आज ही उनके साथ लंच किया।सभापति धनखड़ ने कहा, ‘मुझे आज एक बात सदन को कहना है कि ये पहला मौका है। मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ बच्चन जी का भी’ इस पर जया बच्चन ने हाथ जोड़ लिए। फिर खड़ा होकर पूछा ये पहला मौका क्यों है। इस पर सभापति ने कहा क्योंकि आज तक मुझे कोई कपल मिला ही नहीं और… इस पर जया बच्चन ने कहा, ‘हां तभी मेरा नाम ऐसा… थैंक यू।Edited by Navin Rangiyal