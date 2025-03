होली से पहले इसरो को बड़ी सफलता, स्पेडेक्स उपग्रहों को किया डीडॉक

ISRO news in hindi : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गुरुवार को कहा कि उसने स्पेडेक्स उपग्रहों को डी-डॉक करने (अलग करने) का काम पूरा कर लिया है। इससे चंद्रमा की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसे भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता साफ हो गया है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में उपग्रहों की सफल डी-डॉकिंग (अलग करने) की घोषणा की। सिंह ने कहा कि स्पेडेक्स उपग्रहों ने अविश्वसनीय रूप से डी-डॉकिंग की प्रक्रिया को पूरा किया। इससे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रयान 4 और गगनयान सहित भविष्य के महत्वाकांक्षी मिशनों के सुचारू संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि इसरो की टीम को बधाई। यह हर भारतीय के लिए खुशी की बात है।

