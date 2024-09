Statement of former Election Commissioner SY Qureshi regarding one country one election : पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने ‘एक देश, एक चुनाव’ की व्यावहारिकता और इसके संभावित प्रभावों पर चिंता जताते हुए इसकी कुछ प्रमुख सिफारिशों को ‘त्रुटिपूर्ण’ करार दिया और इन मुद्दों पर संसद में बहस की जरूरत पर जोर दिया।