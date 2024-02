Indore में बनेगा एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन, 494.29 करोड़ रुपए में होगा तैयार

Indore में बनेगा एयरपोर्ट जैसा रेलवे स्टेशन, 494.29 करोड़ रुपए में होगा तैयार

Indore railway station will be developed at a cost of Rs 494.29 crore : मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर के रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन के रूप में 494.29 करोड़ रुपए की लागत से अगले 42 माह के भीतर नए सिरे से विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में जिन 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखी, उनमें इंदौर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है।

अगले 42 माह के भीतर किया जाएगा विकसित : रेलवे अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में जिन 553 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की नींव रखी, उनमें इंदौर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद शंकर लालवानी ने कहा, शहर के रेलवे स्टेशन को 494.29 करोड़ रुपए की लागत से नए सिरे से अगले 42 माह के भीतर विकसित किया जाएगा।

अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से होगा लैस : सांसद शंकर लालवानी ने कहा, इसे किसी हवाई अड्डे की तरह अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा। पुनर्विकास परियोजना को आगामी 50 साल के नजरिए से इस तरह अमलीजामा पहनाया जाएगा कि स्थानीय रेलवे स्टेशन हर रोज एक लाख यात्रियों की आवाजाही का बोझ उठा सके। इस परियोजना के तहत 1,000 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाला वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष, भूमिगत पार्किंग, 23 लिफ्ट, 17 एस्केलेटर और सामान ढोने वाली तीन लिफ्ट का निर्माण किया जाएगा।

शून्य अपशिष्ट वाला स्टेशन बनाने की कोशिश : सांसद ने बताया कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के रेलवे स्टेशन को शून्य अपशिष्ट वाला रेलवे स्टेशन बनाने की कोशिश की जाएगी यानी इसमें निकलने वाले 100 प्रतिशत कचरे का निपटारा रेलवे स्टेशन परिसर में करने के इंतजाम किए जाएंगे। लालवानी ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर खपत होने वाली कुल बिजली का 10 प्रतिशत हिस्सा सौर ऊर्जा संयंत्रों से बनने वाली बिजली के जरिए हासिल किया जाएगा। (भाषा)

