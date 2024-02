इंदौर का यातायात सुधारने के लिए प्रमुख चौराहों पर 200 महिला आरक्षक तैनात

Mahua Moitra sent her reply to CBI: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता और लोकसभा की पूर्व सदस्य महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) ने सदन में सवाल पूछने में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई (CBI) की प्रश्नावली पर अपना जवाब भेज दिया है। अधिकारियों ने नई दिल्ली में गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई प्रतिक्रिया पर गौर कर रही है जिसके बाद वह भ्रष्टाचाररोधी लोकपाल को एक रिपोर्ट भेजेगी जिसने मामला एजेंसी को भेजा था।