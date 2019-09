ये है इमरान का पाकिस्तान, सवाल पूछो तो महिला पत्रकार को पीटता है पुलिसकर्मी (वीडियो)

दरअसल, तारिक फतह ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें सवाल पूछने पर एक पुलिसकर्मी एक महिला पत्रकार को तड़ातड़ तीन-चार चांटे मार देता है। यह पत्रकार अपने पड़ोसी के उत्पीड़न को लेकर पुलिसकर्मी से सवाल पूछती है। महिला वीडियो में कहती दिख रही है कि आपको शर्म नहीं आती, इस तरह हरकत करते हुए।

This is the state of press freedom in #ImranKhan's #Pakistan even as he wails about human rights in #Kashmir.

Watch how a policeman slaps a female journalist who was questioning him about his involvement in police harrassment of a Karachi neighbourhood. pic.twitter.com/Mg4xyIKrju