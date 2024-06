नीट यूजी धांधली मामला : IMA ने CBI जांच का किया स्वागत, PM मोदी और मंत्रियों के प्रति जताया आभार

Statement of former Chief Minister Vasundhara Raje regarding politics : राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को कहा कि भाजपा नेता सुंदर सिंह भंडारी वफादारी के युग से थे और यह युग अब राजनीति से दूर हो चुका है। उन्होंने कहा कि नेता अब अपने उन वरिष्ठों की उपेक्षा कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने सीखा है।