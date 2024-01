इस दौरान सुपर हरक्यूलिस विमान में वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को भी बैठाकर कारगिल भेजा गया। यह कमांडोज की ट्रेनिंग का भी हिस्सा था कि कैसे आपात स्थिति में उनकी जल्द से जल्द मोर्चे पर तैनाती की जा सकती है।

कारगिल भारतीय राज्य लद्दाख का एक सीमावर्ती क्षेत्र है। ऊंचाई वाले क्षेत्र में मुश्किल हालात में एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहती है। ऐसे में कारगिल जैसे ऊंचे पहाड़ों वाले इलाके में सुपर हरक्यूलिस विमान की सफल लैंडिंग एक बड़ी सफलता है।

भारतीय वायु सेना ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पहली बार, IAF C-130 J विमान ने हाल ही में कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि लैंडिंग की। इस अभ्यास में गरुड़ के प्रशिक्षित कमांडों भी शामिल थे।



In a first, an IAF C-130 J aircraft recently carried out a night landing at the Kargil airstrip. Employing terrain masking enroute, the exercise also dovetailed a training mission of the Garuds.#SakshamSashaktAtmanirbhar pic.twitter.com/MNwLzaQDz7