Excise Policy Scam : अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ED ने भी रखा अपना पक्ष

AAP leaders will strike against the arrest of Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता 7 अप्रैल को जंतर-मंतर पर अनशन करेंगे, जिसमें दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राय ने लोगों से ‘केजरीवाल को आशीर्वाद डॉट कॉम’ वेबसाइट पर तस्वीरें भेजने के लिए कहा।