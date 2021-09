दिल्ली में आफत की बारिश, एयरपोर्ट में भरा पानी, इंदिरापुरम में सड़क धंसी (वीडियो)

नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में शनिवार सुबह से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से के गेट तक पानी भर गया। इस वजह से कई उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। गाजियाबाद के में सड़क धंस गई।

5 उड़ानों के डायवर्ट किया गया : दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश से दिल्ली के इलाकों में पानी भर गया। खराब मौसम की वजह से शनिवार सुबह हवाईअड्डे से 5 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। इनमें से स्पाइसजेट की दो और इंडिगो तथा गो फर्स्ट की एक-एक उड़ानों को जयपुर डायवर्ट किया गया। दुबई से आ रहे एक अंतर्राष्ट्रीय विमान को डायवर्ट कर अहमदाबाद भेजा गया।

