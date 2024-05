Weather Update : केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

4000 policemen will be deployed in Navi Mumbai during elections : नवी मुंबई के आयुक्त मिलिंद भारंभे ने शुक्रवार को कहा कि क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 3500 से 4000 पुलिसकर्मियों को बंदोबस्त ड्यूटी पर तैनात किया गया है। नवी मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ऐरोली और बेलापुर विधानसभा क्षेत्र ठाणे लोकसभा सीट का हिस्सा हैं।