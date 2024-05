CSK vs RCB : RCB के पक्ष में अब तक सारी चीजें, क्या होगा अगर मैच धुला तो? जानें मैच से जुड़ी सारी डिटेल

CSK vs RCB : RCB के पक्ष में अब तक सारी चीजें, क्या होगा अगर मैच धुला तो? जानें मैच से जुड़ी सारी डिटेल IPL Playoffs : 18 मई को होगी बेंगलुरु और चेन्नई की किस्मत तय लेकिन क्या होगा अगर बारिश बनी बेंगलुरु की दुश्मन?

IPL 2024 Playoffs CSK vs RCB Rain Prediction Weather Report Head to Head : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 सालों में तो अपनी किस्मत के पन्नों पर आईपीएल का खिताब नहीं लिख पाई लेकिन हमेशा अपने फैन्स का दिल जीतने में सफल रही रही है। नए बेहतरीन रिकॉर्ड दर्ज के मामले में भी ये सबसे आगे रहते हैं और अनचाहे रिकॉर्ड बनाने के मामले में भी, इनकी गाड़ी बीच रास्तों में ही कोनसा मौड़ पकड़ ले कोई कुछ कह नहीं सकता, अब इसी सीजन में देख लीजिए, पहले के 8 मैचों में उन्होंने सिर्फ एक मैच जीता, फैन्स तो उम्मीद हार कर बैठ चुके थे क्योंकि कुछ था ही नहीं जिससे उम्मीद जग उठे लेकिन उसके बाद बेंगलुरु ने ऐसा कमबैक किया कि पूरी आईपीएल टेबल ही हिला डाली।





उन्होंने अपने अगले 5 मैच जीते और अब वे आईपीएल प्लेऑफ के करीब पहुंच गए हैं। उनके लिए सबसे बड़ा मैच है 18 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जिसमे अगर उनके पक्ष में कुछ चीज़ें रही तो प्लेऑफ में उनकी जगह पक्की है।

IPL Points Table में RCB और CSK का हाल

RCB vs CSK मैच में बेंगलुरु को जितने के लिए क्या करना है

उन्हें प्लेऑफ में जितने के लिए बस चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हराना होगा और अगर वे चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा दिया टारगेट चेस करते हैं तो उन्हें टारगेट 18.1 ओवरों में कम्पलीट करना होगा।





RCB के लिए 18 lucky Number

RCB vs CSK मैच 18 मई को चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में खेला जाएगा, जहाँ उन्हें फुल सपोर्ट मिलेगा

RCB के लिए IPL Playoffs Scenario

सीएसके को 18 रन से हराना

या

18.1 ओवर में लक्ष्य का पीछा करना

मैच की तारीख: 18 मई

विराट कोहली का जर्सी नंबर: 18

चेरी ऑन द टॉप : आज तक 18 मई को RCB के भी मैच नहीं हारी

आईपीएल इतिहास में 18 मई को विराट कोहली:

(Virat Kohli on 18th May in IPL history)

2013 में 56* (29) vs CSK (RCB जीती)

2014 में 27 (29) vs CSK (RCB जीती)

2016 में 113 (50) vs KXIP (RCB जीती)

2023 में 100 (63) vs RCB (RCB जीती)

बारिश बन सकती है RCB की दुश्मन (RCB vs CSK Weather Report)

Royal Challengers Bengaluru (आरसीबी) और Chennai Super Kings (सीएसके) के बीच शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मुकाबले का रद्द होने का खतरा है। मौसम पूर्वानुमान में शुक्रवार, 17 मई से मंगलवार, 21 मई तक अगले पांच दिनों के लिए बेंगलुरु में बारिश और तूफान की संभावना जताई गई है। बारिश की स्थिति में, दोनों टीमों को एक-एक अंक दिया जाएगा, फिलहाल बेंगलुरु के पास 12 और चेन्नई के पास 14 अंक है। हालाँकि, आरसीबी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी जबकि सीएसके आईपीएल 2024 प्लेऑफ़ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी।

Accuweather के अनुसार, स्टेडियम के चारों ओर 99 प्रतिशत बादल छाए रहेंगे "दोपहर में कुछ बारिश और गरज के साथ बारिश होगी।" शाम के समय बारिश की 74 फीसदी संभावना है जबकि तापमान में 30-34 डिग्री सेल्सियस का उतार-चढ़ाव रहेगा।

वहीं, रात में 100 फीसदी बादल छाए रहेंगे और बारिश की करीब 62 फीसदी संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी भी आ सकती है। इस बीच, रात में तापमान गिरकर 21-22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

क्या होगा अगर चेन्नई सुपर किंग्स करीब से जीती?

अगर करीब से हारते हैं तो वे प्लेऑफ़ में पहुंच जाएंगे। RCB का NRR +0.387 है, जबकि CSK का NRR +0.528 है। एक करीबी जीत आरसीबी के उद्देश्य में मदद नहीं करेगी क्योंकि फिर वे चेन्नई सुपर हैदराबाद से निचे हो जाएंगे जिनके पास बेहतर नेट रन रेट है। अगर सीएसके हारती है, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हार का अंतर 17 रनों के करीब हो।