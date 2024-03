Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 अप्रैल को करेगा सुनवाई

There was a heated argument between Mukhtar Ansari's brother and the District Magistrate : गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान शनिवार को यहां उनके भाई और सांसद अफजाल अंसारी तथा गाजीपुर की जिलाधिकारी के बीच इस बात पर बहस हो गई कि कब्रिस्तान में कौन जा सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अंतिम संस्कार की वीडियोग्राफी कराई है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी।