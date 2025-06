बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और खान सर की मजेदार बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल

There will be a huge decline in the world population: क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वर्ष 2300 आते-आते दुनिया की आबादी केवल 10 करोड़ रह जाएगी? वर्तमान में दुनिया की आबादी 8 अरब है। 140 करोड़ आबादी तो अकेले भारत की ही है। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय मूल के कंप्यूटर वैज्ञानिक सुभाष काक ने किया है।