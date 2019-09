एएनआई के मुताबिक सिद्धारमैया ने मैसूर एयरपोर्ट के बाहर उस समय थप्पड़ मारा जब वे साथ-साथ चल रहे थे। वीडियो देखकर लगता है कि संभवत: दोनों किसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान सिद्धारमैया ने तड़ाक से सहयोगी के गाल पर चांटा मार दिया। इससे पहले की वह कुछ समझ पाता उन्होंने उसे कंधा पकड़कर आगे बढ़ा दिया।

इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर सिद्धारमैया ने अपने सहयोगी को थप्पड़ क्यों मारा। हालांकि चांटा खाने के बाद भी पूर्व सीएम का सहयोगी पूर्ववत उनके साथ चलता रहा।

