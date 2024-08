Kolkata Doctor Case : आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितता, कलकत्ता हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच

How is monkeypox caused : एमपॉक्स जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था, अब पूरी दुनिया इस बीमारी को लेकर चर्चा कर रही है। अफ्रीकी देशों में तेजी से फैल रही यह वायरल बीमारी तेजी से फैलती है और इसका असर हर तरह के क्षेत्र में हो सकता है। इस वजह से इस बीमारी को काफी खतरनाक माना जा रहा है। Ministry of Health ने भी चेतावनी जारी की है। यदि लक्षण दिखाई दें या पुष्ट मामले के संपर्क में आएं, तो तुरंत अपनी स्वास्थ्य सुविधा से संपर्क करें।