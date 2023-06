बंदरों से फसल बचाने के लिए UP में 'भालू' बन रहे हैं किसान

Terror of monkeys in UP Lakhimpur: अपनी फसलों को बारिश, धूप यहां तक कि जानवरों से बचाने के लिए किसान क्या-क्या नहीं करता। आमतौर पर किसान पक्षियों और पशुओं को भ्रमित करने के लिए खेत में बिजूका (पुतला) खड़ा कर देते हैं। यूपी के लखीमपुरी खीरी इलाके में इन दिनों बंदरों का आतंक है, वह फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों ने इसके लिए नई जुगत भिड़ाई है। वे बंदरों से फसल को बचाने के लिए 'भालू' बन रहे हैं।

राज्य के लखीमपुर खीरी जिले के जहान नगर में कोई किसान भालू के भेष में नजर आ जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक किसान गन्ने की फसल को बचाने के लिए एक ऐसी ड्रेस खरीदकर ला रहे हैं, जिसे पहनकर वे बिलकुल भालू जैसे दिखाई देते हैं।

जानकारी के मुताबिक 40 से 50 बंदर इस इलाके में घूम रहे हैं और गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक किसान ने बताया कि हमने प्रशासन के जिम्मेदार लोगों को इस समस्या के बारे में अवगत कराया, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया।

ऐसे में किसानों ने आपस में पैसे इकट्‍ठे किए और भालू की ड्रेस ले आए। इसे पहनने के बाद ऐसा लगता है मानो खेत में भालू बैठा हो। इससे बंदर खेत के आसपास नहीं फटकते। इस कॉस्ट्यूम की कीमत करीब 4000 रुपए है। (साभार)