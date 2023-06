राजनाथ बोले, विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा में इजाफा हुआ, बढ़ी देश की धमक

Electricity cost up to 10 percent in Delhi: दिल्लीवासियों को महंगाई का झटका लगने वाला है। यहां 1 जुलाई से बिजली 10 फीसदी तक महंगी होने वाली है। दरअसल, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने पॉवर डिस्कॉम, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) की बिजली दरें बढ़ाने संबंधी मांग स्वीकार कर ली है।