दिल्लीवासियों को लगेगा 'करंट', 10% तक महंगी हुई बिजली

Electricity cost up to 10 percent in Delhi: दिल्लीवासियों को महंगाई का झटका लगने वाला है। यहां 1 जुलाई से बिजली 10 फीसदी तक महंगी होने वाली है। दरअसल, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) ने पॉवर डिस्कॉम, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) की बिजली दरें बढ़ाने संबंधी मांग स्वीकार कर ली है।

हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री आतिशी ने कहा है कि इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली जलाने पर बढ़ा हुआ चार्ज देना होगा। इससे अधिक यूनिट वालों का बिल अगर 100 रुपए आ रहा है तो अब 108 रुपए भुगतान करना पड़ेगा।

वहीं, दिल्ली भाजपा के नेता हरीश खुराना बढ़ी हुई बिजली की दरों के लिए आम आदमी पार्टी एवं बिजली कंपनियों की मिलीभगत को जिम्मेदार बताया है।

BSES ने लगाई थी अर्जी : रिलायंस एनर्जी की कंपनी बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई (BSES) ने दिल्ली में बिजली की खरीद को लेकर दिल्ली में बिजली की कीमतों पर निगरानी रखने वाली डीईआरसी के सामने अर्जी लगाई थी। दिल्ली बिजली आयोग ने बीएसईएस की अर्जी को मंजूरी देते हुए पॉवर परचेज एग्रीमेंट के आधार पर दर बढ़ाने की इजाजत दे दी।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala