पार्लर में आइब्रो थ्रेडिंग से महिला का लिवर हुआ फेल, डॉक्टरों ने बताया क्‍या है थ्रेडिंग के खतरे, क्‍या रखें सावधानी?

अपनी खूबसूरती के लिए महिलाएं क्‍या क्‍या नहीं करती हैं। लेकिन कई बार सुंदर दिखने के लिए किए गए हथकंडे खतरनाक साबित हो सकते हैं। हाल ही में ब्‍यूटी पॉर्लर गई एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही खतरनाक हो गया है, जिसके बाद इस तरह के ब्‍यूटी ट्रेंड पर सवाल उठने लगे हैं।दरअसल, एक 28 साल की महिला को आइब्रो थ्रेडिंग कराने के बाद गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना करना पड़ा। महिला को थकान, मतली और आंखों में पीलापन जैसी शिकायतों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में पता चला कि उसका लिवर फेल हो चुका है।एमबीबीएस डॉक्टर अदितिज धमीजा ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के बारे में बताया है। वीडियो में बताई गई इस घटना का जिक्र करते हुए बताया कि महिला के लिवर फेल होने का कारण पार्लर में थ्रेडिंग के दौरान इस्तेमाल किया गया गंदा धागा था। डॉ. धमीजा के अनुसार बार-बार इस्तेमाल किए गए धागे से त्वचा पर छोटे-छोटे कट लगे, जिसके जरिए हेपेटाइटिस बी या सी वायरस महिला के शरीर में प्रवेश कर गया। ये वायरस धीरे-धीरे लिवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे गंभीर स्थिति जैसे सिरोसिस या लिवर फेलियर हो सकता है।हालांकि, कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि थ्रेडिंग से सीधे तौर पर लिवर फेलियर नहीं होता, लेकिन अगर साफ-सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो हेपेटाइटिस जैसे खतरनाक संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ठाणे के जुपिटर अस्पताल के इंटरनल मेडिसिन डायरेक्टर डॉ. अमित सराफ ने बताया कि हेपेटाइटिस बी और सी वायरस संक्रमित खून के जरिए फैलते हैं। अगर थ्रेडिंग के दौरान गंदे धागे, उपकरण या अस्वच्छ हाथों का उपयोग हो, तो त्वचा पर छोटे कट्स के माध्यम से वायरस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।हमेशा सुनिश्चित करें कि पार्लर में नया और डिस्पोजेबल धागा उपयोग हो।पार्लर स्टाफ के हाथ साफ हों या ग्लव्स पहने हों। थ्रेडिंग से पहले और बाद में त्वचा को अच्छी तरह सैनिटाइज करें।अगर थ्रेडिंग के बाद थकान, पीलिया, या गहरे रंग का पेशाब जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच कराएं।विशेषज्ञ हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाने की सलाह देते हैं, जो इस तरह के संक्रमण से बचाव में मददगार है।डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि छोटी सी लापरवाही गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए, ब्यूटी पार्लर का चयन करते समय साफ-सफाई और हाइजीन के मानकों का विशेष ध्यान रखें।