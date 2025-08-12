मुनीर के बाद बिलावल भुट्‍टो की भारत को धमकी, मिथुन चक्रवर्ती ने बताया पाकिस्तान में सुनामी लाने का अनूठा तरीका

Mithun Chakraborty answer to Bilawal Bhutto : सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो के विवादित बयान पर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि हमने एक बांध बनाने के बारे में भी सोचा है, जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। उसके बाद हम बांध खोल देंगे और सुनामी आ जाएगी।

मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर ऐसी बातें करते रहेंगे और हमारी झोपड़ी डूब गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसा बांध बनाने के बारे में भी सोचा है जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। उसके बाद, हम बांध खोल देंगे, और सुनामी आ जाएगी। मेरे मन में पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। मैंने यह सब उनके (बिलावल भुट्टो) लिए कहा है।

गौरतलब है कि पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ने भारत को लेकर धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत सिंधु जल संधि में किसी तरह का बदलाव करता है, तो यह पाकिस्तान की सभ्यता और संस्कृति पर हमला होगा। पाकिस्तान के हर सूबे की आवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है।

इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर की भारत के खिलाफ नई परमाणु धमकी ने उस देश में परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता को लेकर लंबे समय से चली आ रही आशंकाओं को और मजबूत किया है, जहां सेना आतंकवादी संगठनों के साथ मिलीभगत में है। भारत सरकार किसी भी ‘परमाणु ब्लैकमेल’ के आगे नहीं झुकेगी।

edited by : Nrapendra Gupta