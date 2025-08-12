मंगलवार, 12 अगस्त 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: न्यूयॉर्क/वाशिंगटन , मंगलवार, 12 अगस्त 2025 (08:07 IST)

ट्रंप ने फिर मानी पाकिस्तान की बात, BLA और मजीद ब्रिगेड आतंकी संगठन घोषित

अमेरिका ने पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को सोमवार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया।

Balochistan Liberation Army : अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान की बात मानते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को सोमवार को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। ALSO READ: अमेरिका की धरती से पाक सेना प्रमुख मुनीर की भारत समेत पूरी दुनिया को धमकी
 
अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि कई आतंकवादी हमलों के बाद 2019 में बीएलए को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (sDGT) के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। तब से इस समूह ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें मजीद ब्रिगेड द्वारा किया गया हमला भी शामिल है।
 
बयान में कहा गया कि विदेश मंत्रालय ने बीएलए और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) घोषित किया गया है। मजीद ब्रिगेड को बीएलए की पहले से मौजूद 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की सूची में उसके सहयोगी संगठन के रूप में जोड़ा गया है।
 
विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंकवादियों को नामित करना इस संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। ALSO READ: पाकिस्‍तान के आसिम मुनीर की न्‍यूक्‍लियर धमकी पर क्‍या बोला भारत, क्‍या जवाब देंगे पीएम मोदी?
 
6000 लड़ाकों का ग्रुप : बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सक्रिय एक सशस्त्र विद्रोही संगठन है। यह अभी भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुरक्षा खतरा बना हुआ है। BLA जब 2000 में बना था तब इसकी सैन्य ताकत लगभग 6,000 लड़ाकों की बताई जाती थी। BLA की कुल सैन्य शक्ति का अंदाजा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। BLA के पास वर्तमान में 1,000-1,500 लड़ाके हैं। कुछ नई खबरों में कहा गया है कि BLA के लड़ाकों की संख्या घटकर सिर्फ 600 के करीब रह गई है। हालांकि समय के साथ इसके सदस्यों की संख्या में गिरावट आई है। मजीद ब्रिगेड BLA का एक खास आत्मघाती दस्ते का ग्रुप है, जिसमें लगभग 100-150 आत्मघाती हमलावर शामिल बताए जाते हैं।
 
क्या है इसका उद्देश्य : इस संगठन की मांग है कि बलूचिस्तान को आजाद किया जाएगा। BLA की स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इस संगठन का दावा है कि वह बलूच लोगों के अधिकारी की रक्षा करता है और उसका उद्देश्य बलूचों को स्वतंत्रता दिलाना है। यह संगठन विशेष रूप से पाकिस्तान की सेना, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीनी निवेश परियोजनाओं को निशाना बनाता है। BLA गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाता है। यह पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले करता है।
BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पार

BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को गोली मारी, कठुआ से कर रहा था सीमा पारजम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहा एक पाकिस्तानी घुसपैठिया सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवानों की गोली से मारा गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। बीएसएफ ने कहा कि वह इस घटना को लेकर अपने पाकिस्तानी समकक्ष के सामने विरोध दर्ज करा रहा है।

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बात

ट्रंप और पुतिन की मीटिंग से पहले जेलेंस्‍की ने PM मोदी को लगाया फोन, जानिए किस मुद्दे पर हुई बातप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत हरसंभव योगदान देने को प्रतिबद्ध है। दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच रूस-यूक्रेन में शांति समझौते को लेकर होने वाली शिखर वार्ता से पहले हुई है।

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडा

फतेहपुर में क्यों मचा बवाल, ईदगाह में बने मकबरे का क्या है विवाद, हिन्दू संगठनों ने क्यों लहरा दिया भगवा झंडाउत्तरप्रदेश में संभल के बाद अब फतेहपुर में नया विवाद सामने आया है। सोमवार सुबह बजरंग दल, हिन्दू महासभा सहित कई हिन्दू संगठनों ने ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंचकर भगवा लहरा दिया। पुलिस ने पहले से मकबरे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी थी। पुलिस ने लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ा कि 10 थानों की फोर्स बुलाई गई।

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत

प्रियंका गांधी वाड्रा 'लापता', पुलिस में गुमशुदगी की शिकायतPriyanka Gandhi Vadra missing: भाजपा के एक नेता ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ सोमवार को ‘गुमशुदगी’ की शिकायत दर्ज कराई। इससे एक दिन पहले कांग्रेस के एक छात्र नेता ने भाजपा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी (Union Minister Suresh Gopi) के खिलाफ भी ऐसी ही एक शिकायत दर्ज कराई थी।

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सच

Facebook पर प्राइवेसी को लेकर क्यों डरे लोग, आखिर वायरल पोस्ट का क्या है सचआपके दोस्तों के फेसबुक (Facebook) अकाउंट पर एक जैसी पोस्ट दिखाई दे रही है। इसका कनेक्शन यूजर्स की प्राइवेसी से बताया जा रहा है। इसमें लिखा गया है कि वे अपने निजी डेटा के इस्तेमाल की अनु‍मति नहीं देते हैं। इस पोस्ट करने वाले लोग अपने फ्रेंड्‍स से भी अपील कर रहे हैं कि वह उनके पोस्ट को कॉपी पेस्ट करके एक नए पोस्ट के तौर पर अपनी वॉल पर पब्लिश करें।

भारत: क्या डे-केयर में भी सुरक्षित नहीं बच्चे

भारत: क्या डे-केयर में भी सुरक्षित नहीं बच्चेनोएडा के एक डे-केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ वहां काम करने वाली एक नाबालिग मेड ने बेरहमी से मारपीट की। बच्ची के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें मेड बच्ची को थप्पड़ मार रही है, उसे दांत काट रही है और प्लास्टिक के बैट से भी पीट रही है।

बिहार में बिल्ली ने मांगा निवास प्रमाण पत्र, नाराज कलेक्टर ने दर्ज कराई FIR

बिहार में बिल्ली ने मांगा निवास प्रमाण पत्र, नाराज कलेक्टर ने दर्ज कराई FIRBihar news in hindi : बिहार में कुत्ते, एक वाहन और एक विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के बाद अब एक बिल्ली ने निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड में ‘कैट कुमार’ के नाम से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है। हालांकि आवेेेदन से नाराज जिला कलेेेेेक्टर के इस मामले में FIR दर्ज कराई है।

कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त, CM सिद्धारमैया ने राज्यपाल से इसलिए मांगा था इस्‍तीफा

कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना को मंत्रिमंडल से किया बर्खास्त, CM सिद्धारमैया ने राज्यपाल से इसलिए मांगा था इस्‍तीफाKN Rajanna removed from cabinet : कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को सोमवार को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से राजन्ना को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश स्वीकार कर ली। राजन्ना ने लोकसभा चुनाव के दौरान महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ‘वोट चोरी’ के लिए कर्नाटक में अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार को जिम्मेदार ठहराया था राजन्ना को सिद्धारमैया का समर्थक समझा जाता है।

UP : शिक्षा विभाग की ऑनलाइन बैठक में चला अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्ज

UP : शिक्षा विभाग की ऑनलाइन बैठक में चला अश्लील वीडियो, मुकदमा दर्जMaharajganj Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश के महराजगंज जिले में शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन बैठक में अचानक चले अश्लील वीडियो के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह घटना 7 अगस्त को ‘जूम’ के माध्यम से आयोजित एक ई-चौपाल सत्र के दौरान हुई। बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के साथ-साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, सरकारी शिक्षक और आम लोग शामिल थे। साइबर पुलिस की मदद से मामले की जांच की जा रही है।

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खास

Lava का सस्ता स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, 50MP कैमरा, 5000mAh और जानिए क्या है खासLava ने अपना सस्ता 5जी स्मार्टफोन Blaze AMOLED 2 लॉन्च कर दिया है। स्मार्टफोन में कई बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं। AMOLED डिस्प्ले, 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी ने अपने सस्ते स्मार्टफोन्स से चीनी कंपनियों शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो और इनफिनिक्स आदि को कड़ी टक्कर दी है। लावा के 10,000 रुपए से कम वाले फोन की अच्छी डिमांड देखने को मिली है।

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोन

Vivo Y400 5G : 32MP सेल्फी कैमरा और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता 5G स्मार्टफोनvivo Y400 plus 5G Price in india : Vivo Y400 5G आज लॉन्च हो गया। स्मार्टफोन में कई धमाकेदार फीचर्स दिए गए हैं। Vivo Y400 5G में 6,000 mAh की धांसू बैटरी 90W charger inside the box के साथ है। साथ ही स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटेड water resistance भी है। यह डिवाइस दो अलग-अलग कलर ऑप्शन में आएगा, जिसमें ग्लैम व्हाइट और ऑलिव ग्रीन ऑप्शन शामिल होंगे।

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकर

itel city 100 : 8000 से कम कीमत का धांसू स्मार्टफोन, 5200mAh की धमाकेदार बैटरी, फ्री मिलेगा स्पीकरitel city 100 price in india : itel ने हाल ही धमाकेदार स्मार्टफोन itel City 100 लॉन्च किया है। स्मार्टफोन की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत 7599 रुपए है। साथ ही कंपनी इस स्मार्टफोन के साथ कई ऑफर्स भी दे रही है। इसके साथ आपको एक खास मैग्नेटिक RGB वायरलेस स्पीकर भी मिलता है, जिसकी कीमत 2,999 रुपए है, लेकिन ये फोन के साथ ये फ्री मिलेगा।
