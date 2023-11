World Aids Day : दुनिया में 8 करोड़ लोग HIV से संक्रमित, 4 करोड़ से ज्‍यादा की हो चुकी मौत

Eight crore people in the world infected with HIV : राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के पूर्व परियोजना निदेशक और त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉ. दिनेश माथुर ने कहा कि दुनिया में लगभग 8 करोड़ लोग एचआईवी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4 करोड़ से ज्यादा लोग काल कवलित हो चुके हैं।

विश्व एड्स दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में डॉ. माथुर ने बताया कि दुनिया में लगभग आठ करोड़ लोग एचआईवी एड्स से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से चार करोड़ से ज्यादा काल कवलित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एचआईवी एड्स की रोकथाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

एक निजी अस्पताल के अधीक्षक और सेवानिवृत्त मेजर जनरल डॉ. बिजय सारास्वत ने कहा कि दुनियाभर में एचआईवी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना, एचआईवी से पीड़ित लोगों के लिए समर्थन दिखाना और एड्स से संबंधित बीमारियों से बचाव विश्व एड्स दिवस के मुख्य मुद्दे हैं।

इस अवसर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वीणा आचार्य ने बताया कि वैश्विक स्तर पर 12 लाख गर्भवती महिलाएं एचआईवी से संक्रमित हैं और एचआईवी संक्रमित महिलाओं को गर्भधारण करने के पहले ही डॉक्टर से सलाह लेकर गर्भधारण करना चाहिए। श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. शीतू सिंह ने बताया कि टीबी रोगियों में एचआईवी का प्रसार काफी आम है तथा 18 प्रतिशत से ज्यादा लोगो में एचआईवी-टीबी सहसंक्रमण का निदान किया गया है।

हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. रवीन्द्र सिंह रॉव ने कहा एचआईवी संक्रमित वयस्कों में 10 से 30 प्रतिशत तक से अधिक लोगों में उक्त रक्तचाप तथा हृदय रोग देखा जा सकता है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour