सुरंग से निकाले गए मजदूर AIIMS की जांच में पाए गए स्वस्थ, कई अपने घरों के लिए हुए रवाना

Eight crore people in the world infected with HIV : राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी के पूर्व परियोजना निदेशक और त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ डॉ. दिनेश माथुर ने कहा कि दुनिया में लगभग 8 करोड़ लोग एचआईवी से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 4 करोड़ से ज्यादा लोग काल कवलित हो चुके हैं।