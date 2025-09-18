ED ने की बीसी जिंदल ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई, 13 ठिकानों पर छापेमारी, जानिए क्या है मामला...

ED ने की बीसी जिंदल ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई, 13 ठिकानों पर छापेमारी, जानिए क्या है मामला...
Big action taken against BC Jindal Group : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बृहस्पतिवार को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के आरोप में बीसी जिंदल समूह की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की। ईडी कंपनी की शाखाओं जैसे जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड और जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड, द्वारा विदेशी निवेश और अपनी विदेशी संस्थाओं में धन जमा करने के लिए संदिग्ध फेमा उल्लंघनों की जांच कर रहा है। इस कारोबारी समूह का वार्षिक कारोबार 18000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह बिजली क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
ईडी कंपनी की शाखाओं जैसे जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड और जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड, द्वारा विदेशी निवेश और अपनी विदेशी संस्थाओं में धन जमा करने के लिए संदिग्ध फेमा उल्लंघनों की जांच कर रहा है। इस कारोबारी समूह का वार्षिक कारोबार 18,000 करोड़ रुपए से अधिक है और यह बिजली क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है।
क्या है मामला :
कंपनी के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
बिना अनुमति के विदेश में पैसा भेजना या लाना, विदेशी मुद्रा का गलत इस्तेमाल करने को फेमा उल्लंघन कहा जाता है। फेमा उल्लंघन का मतलब होता है FEMA violation, यहां फेमा से मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो भारत में विदेशी मुद्रा लेनदेन को कंट्रोल करता है।
