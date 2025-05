ट्रंप ने स्वीकारा कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में उत्पाद कम तथा महंगे हो सकते हैं

US-Ukraine Economic Agreement: अमेरिका और यूक्रेन (US and Ukraine) ने बुधवार को एक ऐतिहासिक आर्थिक समझौते की घोषणा की जिससे यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य एवं आर्थिक मदद (US military and economic aid) के एवज में उसके खनिज संसाधनों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। कई हफ्तों तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दबाव के बाद दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है, जहां अमेरिका यूक्रेन को रूसी आक्रमण को रोकने में मदद के लिए अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता देने के एवज में क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा है।