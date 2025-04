भारत से शुल्क वार्ता पर बोले ट्रंप, लगता है समझौता हो जाएगा

7 people died due to wall collapse in temple in Andhra: आंध्रप्रदेश के विशाखापत्तनम में बुधवार सुबह सिम्हाचलम में श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर (Varaha Lakshmi Narasimha Swamy temple) में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सरकार ने यह जानकारी दी। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से बात की है। उन्होंने कहा कि घायलों का इलाज किया जा रहा है।