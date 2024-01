दिल्ली में सर्दी का सितम, टूट गया 13 साल का रिकॉर्ड

Death sentence to 15 people associated with PFI: केरल की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलप्पुझा जिले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अन्य पिछड़ा वर्ग ((OBC) शाखा के नेता रंजीत श्रीनिवासन (Ranjit Srinivasan) की हत्या के मामले में प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से जुड़े 15 लोगों (15 people) को मंगलवार को अलप्पुझा (केरल) में मौत की सजा सुनाई। मामले में विशेष अभियोजक ने यह जानकारी दी।