8 दिनों में 22 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं रामलला के दर्शन, योगी मंत्रिमंडल का कार्यक्रम टला योगी मंत्रिमंडल का कार्यक्रम टला, अब 11 फरवरी को दर्शन करेंगे मंत्री

more than 22 lakh devotees visited in 8 days in Ayodhya Ram Mandir: भगवान श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर में दर्शन करने के लिए देश और दुनिया भर से लांखों की संख्या श्रद्धालु लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। भोर से ही कड़ाके की ठंड में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लंबी-लंबी कतारों में लग रहे हैं।

ट्रस्ट ने अयोध्या मे भारी संख्या में आ रहे राम भक्तों के लिए श्रीराम जन्मभूमि में प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक श्री रामलला का दरबार खुला रहेगा। राम भक्तों के उत्साह का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि प्राण-प्रतिष्ठा के दूसरे दिन (23 जनवरी) से लेकर 30 जनवरी केवल 8 दिनों के अंदर 22 लाख से अधिक राम भक्तों ने अपने आराध्य श्री रामलला का दर्शन कर लिए।

23 जनवरी को सर्वाधिक 5 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। 24 जनवरी को 3.5 लाख, 25 जनवरी को 2.5 लाख, 26 जनवरी को 3.5 लाख, 27 जनवरी को 2.7 लाख, 28 जनवरी को 2 लाख, 29 जनवरी को 1.75 लाख और 30 जनवरी को 1.50 से अधिक लोगों ने रामलला के दर्शन किए। श्रद्धालुओं का अयोध्या आने का सिलसिला लगातार जारी है।

योगी मंत्रिमंडल का दर्शन कार्यक्रम स्थगित : दूसरी ओर, योगी मंत्रिमंडल का रामलला के दर्शन का कार्यक्रम फिलहाल टल गया है। दरअसल, यूपी के योगी मंत्रिमंडल सदस्यों का दर्शन करने का कार्यक्रम 1 फरवरी को निर्धारित किया गया, किन्तु श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं हो इसके लिए अब मंत्रिमंडल के सदस्य 11 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे।

सीएम लगातार अयोध्या पर नजर रखे हुए हैं साथ वे बार-बार वहां का दौरा भी कर रहे हैं। वे जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं ताकि आम श्रद्‍धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala