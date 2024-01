राम मंदिर निर्माण से पहले नहीं बनाऊंगा घर, अब पूरा हुआ संतोष दुबे का संकल्प

more than 22 lakh devotees visited in 8 days in Ayodhya Ram Mandir: भगवान श्री रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर में दर्शन करने के लिए देश और दुनिया भर से लांखों की संख्या श्रद्धालु लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। भोर से ही कड़ाके की ठंड में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लंबी-लंबी कतारों में लग रहे हैं।