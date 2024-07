जमानत रद्द करना न्याय के साथ खिलवाड़ है, दिल्ली हाईकोर्ट में बोले केजरीवाल

More than 150000 children of government schools in Delhi failed : दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में फेल हो गए। 8वीं में 46 हजार और 11वीं में 50 हजार से ज्यादा बच्चे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए। ‘ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन’ ने दावा किया कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के अलावा शिक्षा तंत्र की भी लापरवाही है।