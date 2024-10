ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने की PM मोदी की तारीफ, बोले- उनके पास है भविष्य के लिए स्पष्ट योजना

honda did wonders launched the first flex fuel powered bike : होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने ग्रीन मोबिलटी समाधानों को गति देते हुए देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल सीबी 300 एफ लॉन्च करने का ऐलान किया। इसकी दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 1.70 लाख रुपए है।