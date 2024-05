Many school students fainted due to extreme heat in Bihar : बिहार के शेखपुरा और बेगुसराय जिलों में सरकारी स्कूलों के कई विद्यार्थी बुधवार को भीषण गर्मी के कारण बेहोश हो गए। बिहार में अब तक का सबसे ज्यादा तापमान मंगलवार को औरंगाबाद जिले में दर्ज किया गया जो 47.7 डिग्री सेल्सियस था। मुख्य सचिव ने भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभागों की उच्चस्तरीय बैठक बुलाई है।