Live Updates : तमिलनाडु और पुड्डूचेरी में समुद्र तट से टकराया निवार, अगले 3 घंटों में होगा और कमजोर

-तूफान ने पु्ड्डुचेरी तट पार कर लिया है। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा की वजह से जगह-जगह नुकसान भी हुआ है।

- मौसम विभाग के मुताबिक, अगले तीन घंटे में निवार तूफान उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ बढ़कर कमजोर पड़ जाएगा।

-पुदुचेरी के उत्तर पूर्व में हवा की गति 100-110 किमी प्रति घंटा है।

Puducherry: Centre of #CycloneNivar crossed coast near Puducherry during 11:30 pm of 25th Nov to 2:30 am of 26th Nov. It then weakened & lay as a severe cyclonic storm at 2:30 am of Nov 26. Winds in NE sector from Puducherry will gradually decrease to 65-75 kmph during next 3 hrs pic.twitter.com/pfzPJJLIYT