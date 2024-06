शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस का मोदी पर निशाना, NDA को बताया नरेंद्र डिस्ट्रक्टिव एलाएंस

Why is post of Lok Sabha speaker important: केन्द्र की भाजपा नीत राजग (NDA) सरकार में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी (TDP) द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का पद मांगे जाने की खबर के बाद लोगों की उत्सुकता स्वाभाविक तौर पर बढ़ गई कि आखिर लोकसभा अध्यक्ष पद में ऐसा क्या खास है, जो इस पद को टीडीपी मांग रही है।