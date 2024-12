वन नेशन, वन इलेक्शन पर कांग्रेस का बड़ा दांव, जेपीसी में शामिल हो सकती हैं प्रियंका

JPC on one nation, one election : लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर विचार करने के लिए गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में कांग्रेस की तरफ से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत चार सांसद शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रियंका का जेपीसी में शामिल होना लगभग तय है।

मीडिया खबरों के अनुसार, कांग्रेस जेपीसी के लिए लोकसभा से प्रियंका गांधी, मनीष तिवारी और सुखदेव भगत तथा राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला का नाम भेज सकती है।





इससे पहले लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ही की थी। प्रियंका गांधी हाल ही में वायनाड से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची हैं। उन्होंने संसद के शीतकालीन सत्र में ही पार्टी की सदस्यता ली है।





TMC से कल्याण बनर्जी और साकेत गोखले : तृणमूल कांग्रेस ने एक साथ चुनाव संबंधी विधेयकों पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से संसद की प्रस्तावित संयुक्त समिति के लिए अपने लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी और उनके राज्यसभा सदस्य साकेत गोखले के नाम सुझाए हैं। अन्य पार्टियां भी प्रस्तावित समिति में अपने सदस्यों के नाम सुझाने की प्रक्रिया में हैं।

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले ‘संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024’ और उससे जुड़े ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को निचले सदन में पुर:स्थापित करने के लिए रखा, जिनका विपक्षी दलों ने पुरजोर विरोध किया।

सदन में मत विभाजन के बाद विधेयक को पुर:स्थापित कर दिया गया। विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में 263 वोट, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े। इसके बाद मेघवाल ने ध्वनिमत से मिली सदन की सहमति के उपरांत ‘संघ राज्य क्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024’ को भी पेश किया।

