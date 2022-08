गुलाम नबी आजाद से इस्तीफे से कांग्रेस 'दुखी', कहा- हमारे साथ मिलकर महंगाई से लड़ते

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि त्यागपत्र में कही गई बातें तथ्यपरक नहीं हैं, इसका समय भी ठीक नहीं है।

कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि यह अत्यंत दुख की बात है कि जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है तो उस समय यह त्यागपत्र आया। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते थे कि आजाद जैसे वरिष्ठ नेता विपक्ष और जनता की आवाज को बल देंगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया।

LIVE : Party Briefing by Shri @Jairam_Ramesh and @ajaymaken at AICC HQ. https://t.co/pfXvyeEUs1