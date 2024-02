सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं असम में बच्चियों का विवाह नहीं होने दूंगा

many Indians were relieved from the Russian Army : विदेश मंत्रालय ने (Ministry of External) नई दिल्ली में सोमवार को कहा कि रूसी सेना (Russian Army) में सहायक कर्मियों के रूप में काम कर रहे कई भारतीयों को भारत की मांग के बाद कार्यमुक्त कर दिया गया है। उसने कहा कि भारत, रूसी सेना से भारतीय नागरिकों की जल्द कार्यमुक्ति के सभी प्रासंगिक मामलों को रूसी प्राधिकारियों के साथ संपर्क करके आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और वह इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।