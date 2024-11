Manipur Violence : मणिपुर में शांति बहाली के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सुरक्षाबलों को दिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश

sukhbir singh badal resigns from the post of president of shiromani akali dal : अकाल तख्त की ओर से 'तनखैया' (धार्मिक कदाचार का दोषी) घोषित किए गए सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने शनिवार को यह जानकारी दी। बादल के इस्तीफे से नए पार्टी प्रमुख के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। चीमा ने बताया कि बादल ने पार्टी कार्यसमिति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है।