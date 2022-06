Byelection Results 2022 LIVE : आजमगढ़ सीट पर निरहुआ ने बनाई बढ़त, राजेंद्र नगर सीट पर AAP आगे

- : आप उम्‍मीदवार गुरमेल सिंह शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के उम्‍मीदवार सिमरनजीत सिंह मान से आगे निकले।

-त्रिपुरा की टाउन बोरदोवाली सीट पर के मुख्यमंत्री माणिक साहा आगे

-दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट पर AAP के दुर्गेश पाठक ने बनाई बढ़त।

-आंध्र प्रदेश की आत्माकुरु सीट पर हुए उपचुनाव में YSR कांग्रेस आगे।

-त्रिपुरा की जुबराजनगर सीट पर भाजपा की मलीना देबनाथ आगे।

-संगरूर लोकसभा सीट पर शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) के सिमरनजीत सिंह मान आगे चल रहे हैं।

Lok Sabha by-election result | Simranjit Singh Mann of SAD (Amritsar) leading, AAP's Gurmail Singh trailing, as per Election Commission of India



The counting of votes is underway in Barnala.



Sangrur LS seat fell vacant after AAP's Bhagwant Mann after became Punjab CM pic.twitter.com/6VGz7nxlBZ