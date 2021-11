दीपावली पर BSF ने पाकिस्तान रेंजर्स को भेंट की मिठाई

जैसलमेर से लगती पश्चिमी सरहद स्थित मुनाबाव, एसकेटी, गजेवाला, रोहिडेवाला, बबलियान वाला सादेवाला एवं धनाना, एरिया सहित जिले की कई पोस्टों से गुरुवार को बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान रेंजर्स को दीपावली की मिठाई भेंट की। इस अवसर पर पाकिस्तान रेंजर्स ने भी मिठाई भेंट करते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी।

