BJP ने कहा- Budget में मोदी की गारंटी कायम है, विपक्ष ने बताया जुमला बजट

Congress took a dig at the Union Budget : कांग्रेस ने केंद्रीय बजट को 'कुर्सी बचाओ और जुमला बजट' करार देते हुए बुधवार को कहा कि इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों बिहार और आंध्रप्रदेश पर मेहरबानी की गई है, लेकिन देश के अन्य राज्यों, किसानों और गरीबों की अनदेखी की गई है।