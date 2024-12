भाजपा नेता की भविष्यवाणी, 2029 में हिन्दुओं का लाडला होगा भारत का प्रधानमंत्री

Who will be Prime Minister of India in 2029: पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं भाजपा के नेता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वशर्मा हिंदू संघर्ष में नेतृत्व कर रहे हैं। 2029 में हिंदुओं का सबसे लाडला व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा।

अब उम्मीद जगी : स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो कुछ भी हुआ वह बहुत बड़ा संकेत है। देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ और हिमंत विश्व शर्मा हिंदू संघर्ष में अगुवाई कर रहे हैं और इन्हें व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इसी के चलते देश ही नहीं विश्व में हिंदुओं को अब सुरक्षित रहने की उम्मीद जगी है। वर्ष 2029 में हिंदुओं का सबसे लाडला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा।

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार की खबरों पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सनातनी बांग्ला संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई है। बांग्लादेश की यह घटना भारत की संप्रभुता को चुनौती है क्योंकि बांग्लादेश का उदय भारत के सहयोग से ही हुआ था। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो लड़ाई लड़ी गई थी वह पाकिस्तान परस्त मुसलमानों और बांग्लादेश के बंगाली लोगों के बीच थी। बंगाली लोग इस्लामिक देश में होने के बाद भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए लड़ते रहे।

योगी के बयान का समर्थन : स्वामी चिन्मयानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था, मुगल शासक बाबर ने अयोध्या और संभल में जो किया, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है। पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या, संभल और बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसकी सोच एक है। बांग्लादेश की सनातनी बंगाली संस्कृति को मिटाने की कोशिश की गई है। ऐसे में तीनों की सोच और तीनों का डीएनए एक ही है।

वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व पूर्व की भांति 2027 में भी बरकरार रहेगा, जबकि 2029 में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, वह देश के हिंदुओं का सबसे लाडला होगा। (एजेंसी/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala