First list of BJP candidates of Lok Sabha Elections: लोकसभा चुनाव 20224 के लिए भाजपा शनिवार को उम्मीदवारों की घोषणा करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कएक बार फिर वाराणसी से ही उम्मीदवार बन सकते हैं, जबकि रक्षामंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वर्तमान में अमेठी से ही सांसद हैं स्मृति ईरानी।