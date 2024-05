Heat wave in Bihar : बिहार में गर्मी से बेहोश हुए बच्चे, 8 जून तक स्कूल, कोचिंग संस्थान बंद करने के आदेश

Huge crowd of people opening accounts in post offices in Karnataka : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आम तौर पर खाली रहने वाले जनरल पोस्ट ऑफिस (GPO) में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते खुलवाने के लिए महिलाओं की अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है। इन महिलाओं में से अधिकतर महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय की हैं।