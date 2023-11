CM नीतीश की बात सुन रो पड़ीं भाजपा नेता, बिहार में सियासी घमासान, क्या बोला महिला आयोग?

Bihar news in hindi : बिहार विधानसभा में मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार के सेक्स एजुकेशन सबंधी बयान पर बवाल मच गया। मुख्यमंत्री की बात सुनकर भाजपा MLC निवेदिता सिंह भावुक हो गई और फूट फूटकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि आप सभी देख रहे हैं, दोनों सदन लाइव चलता है लेकिन कुछ ऐसे क्लिप होते हैं। मैं चाहूंगी कि इस तरह के क्लिप्स देखने को ना मिले, जिससे महिला शर्मसार ना हो। महिला आयोग ने भी बयान पर आपत्ति दर्ज कराई। हालांकि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी ने नीतीश का समर्थन करते हुए कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया।

क्या बोला महिला आयोग : राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए महिलाओं की शिक्षा के महत्व को लेकर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की और उनसे माफी मांगने की मांग की।

महिला आयोग ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर कहा, 'ऐसी टिप्पणियां न केवल प्रतिगामी हैं बल्कि महिलाओं और उनकी पसंद के अधिकारों के प्रति बेहद असंवेदनशील भी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को इन बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए देशभर की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।'

आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि इस देश की प्रत्येक महिला की ओर से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में, मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल और स्पष्ट माफी की मांग करती हूं। विधानसभा में उनकी अभद्र टिप्पणी उस गरिमा और सम्मान का अपमान है जिसकी हर महिला हकदार है।

Shameful, disgraceful, disgusting and utterly vulger statment from the CM Bihar @NitishKumar. If the CM can speak like this in Vidhan Sabha, imagine what he and his Ministers must be doing in outside word. He must be thrown out of Vidhan Sabha by the women of Bihar in next… https://t.co/5Y9LWSq1wV