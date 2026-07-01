अयोध्या राम मंदिर दान चोरी पर बागेश्वर बाबा का विस्फोटक दावा, कहा- अगर उनकी पर्ची खोल दी तो....

Dhirendra Krishna Shastri on Ram Mandir donations theft: अपने बयानों और दिव्य दरबार को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और दान में हुई कथित चोरी को लेकर एक बेहद सनसनीखेज दावा किया है। इंडोनेशिया के जकार्ता में धीरेंद्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि इस महाघोटाले के पीछे बेहद रसूखदार और बड़े 'मगरमच्छों' का हाथ है। बाबा ने यहां तक कह दिया कि अगर उन्होंने अपने दरबार में इस चोरी को लेकर पर्ची खोल दी और चोरों के नाम उजागर कर दिए, तो वे ताकतवर लोग उन्हें (धीरेंद्र शास्त्री को) निपटा देंगे।

बहुत ताकतवर हैं, मुझे ही निपटा देंगे

क्या वाकई बाबा को है जान का खतरा है?

चोरों को भगवान देंगे महादंड

इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि चढ़ावा चोरों भक्तों का भरोसा चुरा लिया। धीरेंद्र शास्त्री ने चोरी करने वालों की तुलना सीधे रावण से की। उन्होंने कहा कि रावण तो ये भी हैं, बस इनके रूप बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल पैसों की चोरी नहीं, बल्कि सनातन धर्म पर बहुत बड़ा आघात है। ऐसे लोगों को सरकारी सजा तो मिलेगी ही, भगवान भी 'महादंड' देंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो लोग भगवान और धर्म से नहीं डरे, उनका अंत निश्चित है। इन्हें प्रभु श्रीराम की तरफ से 'महादंड' भी भुगतना पड़ेगा।

Edited by: Vrijendra Singh Jhala